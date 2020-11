Polizei Paderborn

POL-PB: Zweiradfahrer verletzt

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Bei Stürzen mit einem Motorroller und einem Pedelec sind am Mittwoch zwei Männer verletzt worden.

Um kurz vor 12.00 Uhr hatte ein Pizzabote (31) an der Gruningerstraße eine Bestellung ausgeliefert. Als er wieder anfuhr und wendete, stürzte er mit seinem Motorroller. Beim Abbiegen von der Mastbruchstraße nach links in den Wiesenpfad stürzte ein Elektroradfahrer (56) gegen 14.20 Uhr auf nassem Laub am Straßenrand. Beide Zweiradnutzer erlitten Schulterverletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell