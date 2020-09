Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Autofahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle (03.09.2020)

Singen (ots)

Einer Verkehrskontrolle der Polizei entzog sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer in Singen. Eine gemischte Streife der Eidgenössischen Zollverwaltung und der Bundespolizei hielt in Randegg den Fahrer eines Suzuki Swift mit Schweizer Zulassung an. Nachdem der Fahrer angab, keine Papiere dabei zu haben, baten ihn die Beamten, an die Seite zu fahren, um ihn zu kontrollieren. Dies befolgte der Mann nicht und flüchtete in Richtung Gottmadingen. An der Kreuzung Hilzinger Straße / Schaffhauser Straße musste der Flüchtende an der roten Ampel verkehrsbedingt anhalten. Die Beamten stiegen aus und begaben sich erneut zum Fahrzeug. Der Fahrer öffnete die Tür und zeigte sich zunächst kooperativ. Als die Ampel jedoch auf Grün schaltete, gab der Autofahrer wieder Gas und verletzte mit der offenen Fahrertür einen neben dem Fahrzeug stehenden Beamten leicht. Um zu entkommen, rammte der Unbekannte Suzuki-Fahrer noch einen Golf, der vor ihm an der Ampel stand. Zeugen meldeten kurze Zeit später bei der Polizei, dass in einem Hinterhof der Homberger Straße ein beschädigtes Fahrzeug stehen würde. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um das geflüchtete Fahrzeug handelt. Die weiteren Ermittlungen ergaben außerdem, dass es sich bei dem Suzuki um einen Mietwagen handelt. Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die an dem Abend Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07733/9960-0, zu melden.

