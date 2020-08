Polizeidirektion Hannover

POL-H: Präsenzeinsatz des Polizeikommissariats (PK) Limmer am Wochenende

Hannover (ots)

Beamte des PK Limmer haben mit Unterstützung der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen sowie dem Ordnungsdienst der Landeshauptstadt Hannover seit Freitagabend, 14.08.2020, verstärkte Kontrollen im Bereich Limmerstraße durchgeführt. Hintergrund sind vermehrte Beschwerden von Anwohnern. Die Polizei hat diverse Ruhestörungen festgestellt. Ein Beamter ist bei einer Kontrolle verletzt worden.

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend führten Polizeibeamte zusammen mit Mitarbeitern der Landeshauptstadt Hannover gemeinsam Ansprachen gegenüber größeren Personengruppen durch, die aufgrund ihrer Lautstärke auffielen und Anwohner in ihrer nächtlichen Ruhe störten. Im Fokus der Streifen stand zudem die Einhaltung der Corona-Regeln.

Am Freitag stellten die Beamten unter anderem am Küchengarten, dem Pfarrlandplatz und im Kötnerholzweg größere Personengruppen fest, die Lärm verursachten. Die Angetroffenen wurden zur Ruhe ermahnt und kamen der Aufforderung in der Mehrheit in kooperativer Art und Weise nach. In der Nedderfeldstraße bemerkten die Beamten gegen 01:35 Uhr eine größere Gruppe Feiernder. Die rund 50 Personen wurden zur Ruhe ermahnt und verließen daraufhin den Ort in verschiedene Richtungen.

Bei der Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers wurde am Samstag, 15.08.2020, ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 25 Jahre alte Polizist wollte gegen 0:30 Uhr in der Limmerstraße in Höhe eines Supermarktes einen auf dem Gehweg fahrenden E-Scooter-Fahrer und dessen verbotenerweise mitfahrende Begleiterin stoppen. Der 20-Jährige verlor jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit dem Polizeibeamten. Dieser erlitt dabei leichte Blessuren. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem E-Scooter-Fahrer einen Wert von 2,34 Promille. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat den Unfall aufgenommen. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Gegen 02:50 Uhr wurden die Beamten auf einen verletzten Mann in der Rampenstraße/Ecke Am Küchengarten aufmerksam. Er gab an, von einer anderen Person angegriffen worden zu sein. Vermutlich wurde ihm mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Ein Täter wurde vor Ort nicht gefunden. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Auch bei den Kontrollen in der Nacht zum Sonntag stellten die Beamten vermehrt Ruhestörungen fest. Die Verursacher zeigten sich jedoch meist kooperativ. So wurden gegen 22:40 Uhr im Bereich Küchengartenplatz Personen festgestellt, die zu lauter Musik tanzten. Bis zum frühen Morgen stieß die Polizei immer wieder auf lärmende Kleingruppen, unter anderem um kurz vor 02:00 Uhr an der Limmerstraße/Leinaustraße. Da die Personen uneinsichtig waren und weiter laute Musik abspielten, stellte die Polizei eine Musikbox sicher.

Zudem kam eine Person in Folge einer Auseinandersetzung auf der Limmerstraße in Polizeigewahrsam. Bereits gegen 23:22 Uhr wurde die Polizei auf ein Wortgefecht zwischen zwei Beteiligten aufmerksam. Der Streit konnte geschlichtet werden, beide Personen erhielten Platzverweise. Im weiteren Verlauf kam einer der Beteiligten diesem jedoch nicht nach und leistete Widerstand. /ram, boe

