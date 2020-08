Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einbrecher läuft Polizeibeamten in die Arme: Festnahme nach Einbruch in Baumarkt in Hannover-Hainholz

Hannover (ots)

Ein 56 Jahre alter Tatverdächtiger ist in der Nacht zu Sonntag, 16.08.2020, nach einem Einbruch in einen Baumarkt in Hannover-Hainholz gefasst worden. Der Mann hat noch fliehen wollen, ist jedoch von Einsatzkräften an dem Objekt gestellt worden. Zudem hat er Gegenstände aus einem Diebstahl bei sich getragen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Polizei gegen 01:15 Uhr über einen möglichen Einbruch in einen Baumarkt in der Schulenburger Landstraße in Hannover-Hainholz informiert. Mehrere Einsatzkräfte eilten zum Tatort und stellten an der Rückseite des Marktes fest, dass sich Unbekannte über ein Fenster auf der Rückseite Zutritt zu dem Objekt verschafft haben. Dazu hatten sie zuvor ein Fenstergitter zerschnitten. Wenig später versuchte der 56 Jahre alte Tatverdächtige, über einen Notausgang das Gebäude auf der Rückseite zu verlassen und zu fliehen. Dabei lief er jedoch einem Polizeibeamten in die Arme und ließ sich widerstandslos festnehmen. In dem Baumarkt wurden keine weiteren Tatverdächtigen festgestellt.

Bei der Überprüfung des Mannes entdeckten die Beamten bei ihm zudem eine Umhängetasche, die am Samstagabend, 15.08.2020, aus einer unverschlossenen Wohnung in der Calenberger Neustadt entwendet worden war. Mit ihr verschwanden unter anderem zwei Geldbörsen, ein Mobiltelefon, ein Autoschlüssel sowie persönliche Dokumente. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß. /ram, boe

