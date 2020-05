Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Heimische Landwirte beteiligen sich an Protestaktion - Traktoren fahren auch durch den Rhein-Kreis Neuss

Korschenbroich/Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (28.5.) finden in NRW Versammlungen von Landwirten in Form von Traktorkonvois statt. Vermutlich im Laufe des Morgens, ab circa 7 Uhr, werden deshalb auch in Korschenbroich und Grevenbroich Trecker auf den Straßen unterwegs sein, um an einer Kundgebung teilzunehmen.

Da durch die teils langsam fahrenden landwirtschaftlichen Fahrzeuge mit Verkehrsstörungen zu rechnen ist, wird die Polizei im Rhein-Kreis Neuss, am Donnerstag (28.5.), im Einsatz sein, um die Situation aktuell zu bewerten und notwendige verkehrsregelnde Maßnahmen zu treffen.

Besonders betroffen sein werden voraussichtlich die Landstraße 361 in Korschenbroich, Talstraße in Grevenbroich, "Auf den Hundert Morgen", "Auf dem Mergendahl", Hemmerdener Weg (Bahnübergang), Tribünenweg, Kreisstraße 10 sowie Landstraße 361 und die Bundesstraße 59 Richtung Sinsteden.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig und umsichtig zu fahren und mit Sperrungen und Behinderungen zum Beispiel an Kreuzungen, im Bereich von Baustellen oder Bahnübergängen zu rechnen, wenn dort Traktoren als geschlossener Konvoi passieren. Es handelt sich im vorliegenden Fall um eine vom Demonstrationsrecht abgedeckte Versammlung. Notwendige Einschränkungen im (Berufs-) Verkehr sind deshalb im Rahmen der genehmigten Protestausübung hinzunehmen.

Sofern es zu erheblichen Verkehrsstörungen im Berufsverkehr kommt, werden wir darüber auf unserem Twitterkanal aktuell informieren https://twitter.com/polizei_nrw_rkn

