Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizisten hatten richtigen Riecher - Betäubungsmittel sichergestellt

Neuss (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.5.), gegen 00:25 Uhr, kontrollierten Polizisten einen Fahrradfahrer an der Further Straße. Der 36-jährige Neusser war den Beamten aufgefallen, weil er ohne Licht und in der falschen Fahrtrichtung unterwegs war. Dass sie hierbei den richtigen Riecher hatten, stellte sich schnell heraus. Es lagen nicht nur Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vor. Bei der weiteren Kontrolle fanden die Ordnungshüter zudem einen Joint bei dem Verdächtigen, sowie weitere Betäubungsmittel in Form von Amphetaminen und ein Messer, das unter das Waffengesetz fällt. Die Polizisten stellten das Messer sowie die Betäubungsmittel sicher. Der Neusser wird sich einem Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz stellen müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

