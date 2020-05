Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach dem Aufbruch zweier Autos

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Montag (25.5.), 21:10 Uhr, bis Dienstag (26.5.), 7:20 Uhr, machten sich Unbekannte an zwei Autos in Korschenbroich zu schaffen. Die Täter schlugen an einem Volkswagen an der Jakob-Scheulen-Straße sowie an einem Seat an der Straße "Am Hommelshof" jeweils die Seitenscheibe ein. Somit konnten die Diebe ins Fahrzeuginnere greifen und bei beiden Fahrzeugen eine Geldbörse entwenden, die in den geparkten Wagen zurückgelassen worden waren. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Jakob-Scheulen-Straße oder "Am Hommelshof" gemacht haben, werden um einen Anruf beim zentralen Kriminalkommissariat 14 gebeten (Telefon 02131 300-0).

Die meisten Autoaufbrecher gehen nicht wahllos vor. Ein kurzer Blick ins Fahrzeuginnere offenbart, ob sich Lohnenswertes darin befindet. Können Diebe Wertsachen im Auto ausmachen oder unter provisorischen Abdeckungen vermuten, schlagen sie wortwörtlich zu. Ein Auto ist kein Safe. Lassen Sie Wertsachen nicht unbeaufsichtigt darin zurück!

