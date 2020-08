Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung: 82-Jähriger setzt gegen Kinder in Hannover-Sahlkamp Pfefferspray ein

Hannover (ots)

Ein 82 Jahre alter Mann hat am Freitagabend, 14.08.2020, im hannoverschen Stadtteil Sahlkamp gegen zwei Kinder Pfefferspray eingesetzt. Zuvor war es zwischen ihm und den Kindern zu einem Wortgefecht gekommen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden neun und elf Jahre alten Kinder am Freitag gegen 17:45 Uhr im Bereich Hägewiesen in einer Tiefgaragenzufahrt gespielt. Ein 82-jähriger Mann fühlte sich dadurch gestört, lief zu den Kindern und sprach diese an. In der Folge kam es zu einem Wortgefecht und dem Einsatz von Pfefferspray. Der Elfjährige wurde dabei an der rechten Wange getroffen, sein jüngerer Spielgefährte bekam nur wenige Spritzer ab. Die Kinder kamen mit dem Schrecken davon, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Bei der Durchsuchung des Mannes stieß die alarmierte Polizei auf das Pfefferspray, das von den Beamten sichergestellt wurde. Der 82-Jährige erhielt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. /ram, boe

