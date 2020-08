Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Unfall an der Christuskirche - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

An der Christuskirche (Mitte) ist es am heutigen Nachmittag (13.08.2020) zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw gekommen. Dabei ist ein 58 Jahre alter Radfahrer tödlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Hergang beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 15:35 Uhr im Einmündungsbereich der Straßen An der Christuskirche und Schloßwender Straße. Ein 62 Jahre alter Hannoveraner fuhr auf der Schloßwender Straße in Richtung Arndtstraße und stoppte seinen Opel an der roten Ampel. Bei Grünlicht setzte der 62-Jährige seine Fahrt auf dem rechten von zwei Fahrstreifen fort. Auf Höhe der Radfahrerfurt kollidierte er mit dem von links kommenden 58-jährigen Radfahrer. Dieser wurde frontal erfasst und durch den Aufprall auf den Gehweg geschleudert. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er verstarb.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und den Maßnahmen in Bezug zur Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /mr

