Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Parkrempler abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil ein Autofahrer am Dienstagvormittag nach einem Parkrempler in der Meuthstraße weggefahren ist, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Unbekannte beschädigte irgendwann zwischen 10.45 Uhr und 19.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz einen weißen Renault ZOE. Der Schaden dürfte mindestens 1.500 Euro betragen. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

