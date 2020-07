Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste!

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend spazierte ein 22-Jähriger über die vierspurige Bundesstraße zwischen Siegelbach und Opelkreisel - auf einer Kraftfahrtstraße ein gefährliches Unterfangen und aus gutem Grund verboten. Der Mann überquerte die Schnellstraße, um die Fahrbahnseite zu wechseln. Er überstieg die Mittelschutzplanke und spazierte in Richtung Stadtgebiet weiter. Eine alarmierte Polizeistreife traf den 22-Jährigen kurz vorm Opelkreisel an. Der Mann erklärte, dass er auf dem Weg in die Innenstadt sei. Er wolle seine Freundin besuchen. Dem 22-Jährigen wurden nochmals die Verkehrsregeln verdeutlicht. |erf

