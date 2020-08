Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Raubüberfall in Linden-Nord scheitert

Hannover (ots)

In der Nacht zu Freitag, 14.08.2020, ist es zu einem versuchten Raub in einer Spielhalle an der Limmerstraße in Linden-Nord gekommen. Der mutmaßliche Täter ist an der Kasse gescheitert und unerkannt geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann bereits einige Stunden in der Spielhalle auf und spielte an einem Automaten. Gegen 02:00 Uhr forderte er die 62-jährige Angestellte auf, ihm Geld wegen eines verlorenen Spieles auszuzahlen. Als die Frau dies ablehnte, schob er sie zur Seite und versuchte selber die Kasse zu öffnen. Dies scheiterte allerdings, sodass er ohne Beute aus der Spielhalle floh. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter entkommen.

Durch die Zeugin wird der Täter auf circa 38 Jahre geschätzt. Er ist 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur und tätowiert. Der Mann trägt kurze Haare und hat laut Zeugin ein mittelamerikanisches Aussehen. Zum Tatzeitpunkt war er mit einem dunkelblauen T-Shirt sowie einer Jeanshose bekleidet. Zudem trug er einen Mund-Nasen-Schutz.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /boe, ram

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Heike de Boer

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell