Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuelle Hinweise der Polizei Hessen! - In Vereinsheim eingebrochen - Kennzeichendiebstahl - Einbruch gescheitert - Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Fulda (ots)

Aktuelle Hinweise der Polizei Hessen!

Coronavirus - Wichtige Bürgerhinweise zur Arbeit der hessischen Polizei in Zeiten der Pandemie. Infos erhalten Sie unter https://k.polizei.hessen.de/151169429

In Vereinsheim eingebrochen

Fulda - Das Gelände eines Sportvereins in der Sickelser Wolf-Hirth-Straße war in der Nacht zu Samstag (14.03.) das Ziel unbekannter Einbrecher. Über eine Zugangstür drangen die Täter in das dortige Vereinsheim ein und entwendeten einen Farbdrucker im Wert von rund 50 Euro. Darüber hinaus hebelten die Unbekannten die dortige Grillhütte auf. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda - In der Ronsbachstraße entwendeten Unbekannte in der Zeit von Samstagnachmittag (14.03.) bis Sonntagmorgen (15.03.) die Kennzeichenschilder FD-YH 737 von einer Mercedes E-Klasse. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum am Straßenrand.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch gescheitert

Künzell - In der Nacht zu Sonntag (15.03.) versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinterburg" einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch bei ihrem Versuch, die Haustür aufzuhebeln. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hochwertiges Mountainbike gestohlen

Fulda - Am Samstagabend (14.03.), zwischen 17:15 Uhr bis 19:40 Uhr, entwendeten Unbekannte vom Parkplatz einer Gaststätte in der Wiesenmühlenstraße ein schwarzes Mountainbike "Propain Tyee" im Wert von rund 2.500 Euro. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell