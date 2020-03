Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen an Autos

Fulda (ots)

Kalbach - In der Zeit von Freitagabend (13.03.) bis Samstagmorgen (14.03.) beschädigten Unbekannte in der Ortslage Mittelkalbach insgesamt drei PKWs. Die Autos der Marken Opel, VW und Hyundai waren am Fahrbahnrand geparkt. Die Täter traten jeweils die Außenspiegel ab und verursachten insgesamt einen Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, POK Müller, POK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell