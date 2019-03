Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17-jährige Mofa-Fahrerin leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine 17-jährige Mofa-Fahrerin am Montag, 25. März 2019, auf der Marinestraße. Gegen 13.30 Uhr war sie auf der Marinestraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. Als sie nach links in die Andreasstraße abbiegen wollte, stürzte sie ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.(jb)

