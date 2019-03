Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubüberfall auf Tankstelle aufgeklärt - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Hamm-Mitte (ots)

Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei: Sie nahm am Freitag, 22. März, gegen 16.15 Uhr, einen 25-Jährigen in Pelkum fest. Der polizeibekannte Hammer wird beschuldigt, am 5. Februar 2019 die Westfalentankstelle an der Ostenallee überfallen zu haben. Mehr zu dem Sachverhalt finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4185424 Nach umfangreichen Ermittlungen und Veröffentlichung von Fahndungsbildern in der letzten Woche konnten die Beamten den Überfall aufklären. Mit einem Durchsuchungsbeschluss suchten Polizisten am Freitagnachmittag die Wohnanschrift des 25-Jährigen auf und nahmen ihn anschließend mit zur Wache. Hier wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Unsere Öffentlichkeitsfahndung vom 19.3.2019, 13.31 Uhr, nehmen wir hiermit zurück. Alle Medien, die die Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten, die entsprechenden Fotos zu löschen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell