Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze; Eime, Zeugenaufruf nach einer Reihe von Vandalismustaten

Hildesheim (ots)

(bur) Am vergangegen Wochenende kam es zu mehreren Vandalismustaten in der Ortschaft Eime bei Gronau. Bereits von Donnerstag auf Freitag wurden gegen 22:30 Uhr Briefkästen im Eimer Wohngebiet Nähe der Berliner Straße mittels sogenannter "Polenböller" zerstört. Im weiteren kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände der ehemaligen Sonnenbergschule an der Hauptstraße. Hier wurde ein Zugangstor zum Spielplatz aus der Verankerung gerissen und mit einem herausgerissenen Pfosten ein Kellerfenster eingeschlagen. Das Polizeikommissariat Elze hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen unter der T. 05068-93030 oder 05182-909220 melden mögen. Weitere Sachbeschädigungen ereigneten sich vom Sonntag auf Montag an der Hauptstraße in Eime. Hier wurde ein Breifkasten der Deutschen Post gegen 22:10 Uhr und ein Schaukasten vor der Volksbank gegen 00:15 Uhr mittels gezündeten Pollenböllers zerstört. Die Polizei warnt nochmals davor, dass der Besitz nicht zugelassener Böller eine Straftat darstellt! Der entstandene Schaden wird auf ca 1000 Euro geschätzt. Auch hierzu nimmt die Polizei Hinweise unter den o.a. Telefonnummern entgegen.

