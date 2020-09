Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/Lkrs. KN) Graffiti auf Zügen (04.09.2020)

Radolfzell (ots)

Zwei unbekannte Männer besprühten am heutigen Freitag, gegen 2 Uhr, Züge am Bahnhof Radolfzell mit lila Farbe und verursachten Sachschaden von rund 50.000 Euro. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Unbekannten in Richtung Wohngebiet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

