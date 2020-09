Polizeipräsidium Konstanz

Mit rund 2,3 Promille Alkohol war am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz des EKZ in der Straße "Unter den Tannen" gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren. Da sich der Mann nicht um den entstandenen Schaden kümmerte, informierten Zeugen die Polizei. Die Beamten sprachen den 60-Jährigen im Markt an und führten, da er stark nach Alkohol roch, einen Atemalkoholtest durch. Danach wurde die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst. Anschließend stellten die Polizisten den Führerschein des 60-Jährigen sicher. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss er sich nun verantworten.

