Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Auf frischer Tat ertappt (26.08.2020)

Konstanz-Paradies (ots)

Eine Personengruppe im Alter von 19 bis 21 Jahren wurde am 26. August in der Rheingutstraße beim Aufbruch einiger Fahrräder mit einem Bolzenschneider erwischt. Ein Zeuge meldete gegen 22.30 Uhr, drei dunkel gekleidete Männer an den Fahrrädern mit einem Bolzenschneider zu sehen. Nach einer schnellen Anfahrt von insgesamt vier Streifenwägen konnte die besagte Gruppe festgestellt werden, der Bolzenschneider wurde sichergestellt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.

