Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Illegale Entsorgung von Bitumenplatten - Zeugen gesucht (04.09.2020)

Singen

Wegen illegaler Abfallentsorgung ermittelt die Polizei Singen gegen unbekannte Täter, die im Bereich der alten B 33 (Straße "Unter dem Krähen") etwa 25 Bitumenwellplatten am Fahrbahnrand entsorgt haben. Die Platten wurden heute Vormittag ungefähr 200 Meter hinter der Autobahnbrücke in Richtung Singen entdeckt. Sie waren auf einer alten Palette gestapelt und augenscheinlich aufgrund von Verwitterungsschäden zuvor im Freien gelagert worden. Der Abladezeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden, am Tatort wurden jedoch Lkw-Reifenspuren entdeckt. Daher ist davon auszugehen, dass die Platten mit einem Lkw kürzlich dorthin transportiert wurden. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Singen, Tel. 07731 888-0, erbeten.

