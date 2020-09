Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit Unfallflucht (03.09.2020)

Stockach (ots)

Sachschaden von rund 5.000 Euro verursachte hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Donnerstag im Zeitraum zwischen 07 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des Stockacher Krankenhaus gegen einen VW T6 fuhr. Da der VW Bus an der Heckklappe auf Höhe von etwa 90-131 cm beschädigt wurde, wird davon ausgegangen, dass ein Lkw-Fahrer der Verursacher ist. Am VW konnten gelb-orangefarbene Folienantragungen festgestellt werden. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell