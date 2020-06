Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Brücke gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Ein Unbekannter ist am Samstag in Bocholt geflüchtet, nachdem er gegen eine Brücke der Bundesstraße 473 gefahren ist. Der Unfallverursacher befuhr den Bömkesweg in Mussum. Eine Zeugin gab an, dass sie gegen 11.30 Uhr einen lauten Knall gehört und einen Bagger unter der Brücke habe stehen sehen. Auf dem Arbeitsgerät wäre die Aufschrift "Kett" zu lesen gewesen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

