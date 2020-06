Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto überschlägt sich

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger in Bocholt zugezogen. Der Kölner war auf der Winterwijker Straße (L 505) in Richtung Barlo unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor der Autofahrer die Kontrolle über seinen Kombi. Er driftete über den rechtsseitigen Grünstreifen und Radweg, durchbrach einen Weidezaun, überschlug sich und kam schließlich auf dem Fahrzeugdach liegend auf einer Weide zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden ein Verkehrszeichen, ein Leitpfosten und ein Weidezaun beschädigt. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 5.000 Euro.

