Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Ein Unbekannter beschädigte ein Auto am Freitag in Weseke. Seinen grauen Wagen stellte der Geschädigte auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Benningsweg gegen 17.55 Uhr ab. Bei seiner Rückkehr gegen 18.20 Uhr bemerkte er die Beschädigung. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell