POL-HB: Nr.: 0003 --Sachbeschädigung an Polizeigebäude--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, Feuerkuhle, Ludwig-Quidde-Straße Zeit: 31.12.20 - 01.01.21

Unbekannte beschmierten in der Silvesternacht die Fassaden eines Supermarktes und einer Polizeiliegenschaft in Hastedt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter sprühten in rosa Farbe den Schriftzug 1312, ein Schwein und FUCK THE SYSTEM auf die Außenwand des Polizeigebäudes in der Straße Feuerkuhle. An einem Werbeschild und am Gebäude des gegenüberliegenden Discounters in der Ludwig-Quidde-Straße wurden die Zeichen ACAB hinterlassen.

Die Polizei fragt: Wer hat in Hastedt verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

