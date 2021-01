Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0002 --Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus--

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 02.01.21

Nach dem Überfall auf eine 93 Jahre alte Seniorin am zweiten Weihnachtstag in Walle, siehe hierzu auch die Pressemeldung 858, fahndet die Polizei weiter nach den Tätern und veröffentlicht Fotos eines markanten Pakets. Die Staatsanwaltschaft lobt zudem eine Belohnung aus.

Zwei Räuber klingelten am 26.12.20, gegen 13.20 Uhr, an der Tür der Bremerin in der Schifferstraße und gaben vor, ihr ein Paket bringen zu wollen. Als die 93-Jährige die Tür öffnete, fesselten und knebelten die Männer sie und erbeuteten Bargeld und Schmuck aus der Wohnung. Die Seniorin konnte später ihren Hausnotruf betätigen und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Das Duo wurde als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Die Polizei fragt: Wer hat am zweiten Weihnachtstag in der Schifferstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, wer kann Hinweise zu dem Paket geben oder hat dieses schon einmal gesehen? Eventuell hielten sich noch weitere Komplizen in Schifferstraße auf. Anrufe nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter in diesem Verfahren führen, hat die Staatsanwaltschaft Bremen eine Belohnung von 1500 Euro ausgelobt. Eine Entscheidung über die Gewährung der Belohnung erfolgt nach Rechtskraft und unter Ausschluss des Rechtsweges.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon für Mediennachfragen am 2.1.21: 0172-5429805

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell