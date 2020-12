Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0867 --Unfallfahrer dreht durch und verletzt Polizistin--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt, Ottostraße Zeit: 28.12.20, 20.45 Uhr

Ein 56 Jahre alter Mofafahrer verursachte am Montagabend in der Neustadt einen Verkehrsunfall und flüchtete. Bei seiner Festnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte dabei eine Polizistin.

Der 56-Jährige beschädigte in der Ottostraße mit seinem Mofa ein parkendes Auto. Anschließend stellte er sein Fahrzeug ab, urinierte gegen eine Hauswand und flüchtete zu Fuß. Zurufe von Passanten, stehen zu bleiben, ignorierte der Mann. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn in der Nähe des Unfallortes stellen. Bei seiner Festnahme leistete der aggressive Fahrer Widerstand und schrie dabei" ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft". Eine Polizistin zog sich bei der Festnahme leichte Prellungen und Blessuren zu, konnte ihren Dienst aber weiter versehen. Der 56 Jahre alte Mann durfte die Nacht in der Zelle verbringen, zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da er seinen Speichel weitergeben wollte, musste ihm vorübergehend eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden. Den Bremer erwarten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell