Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0863--Hakenkreuze am Spielplatz--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Rockwinkeler Landstraße Zeit: bis 28.12.20

Unbekannte schmierten in den vergangenen Tagen Hakenkreuze im Umfeld eines Spielplatzes in Oberneuland. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde am Montagnachmittag zu einem Kinderspielplatz am Blockdieksee gerufen. Die Polizisten stellten dort an einer Mauer zwei Hakenkreuze und mehrere Schriftzüge fest. Auch an einem Hinweisschild war der Schriftzug geschmiert worden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell