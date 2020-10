Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Mitte (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag (15.10.2020) in einem Mehrfamilienhaus an der Stitzenburgstraße ein Brand ausgebrochen. Anwohner entdeckten gegen 12.40 Uhr starken Rauch aus der Dachgeschosswohnung des Hauses und riefen die Feuerwehr, die das betroffene Gebäude räumte und den Brand löschte. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um zwei Bewohner, die offenbar durch Rauchgase leicht verletzt worden sind. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell