Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit einer abgebrochenen Flasche bedroht - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (14.10.2020) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der gemeinsam mit einem 18-jährigen Komplizen mehrere Passanten bedroht und verletzt haben soll. Die beiden Männer sprachen gegen 21.00 Uhr einen 28-Jährigen und seine ebenfalls 28-jährige Begleiterin an, die auf einer Parkbank am Feuersee saßen. Aus dem Gespräch entwickelten sich zunächst ein verbaler Streit und schließlich eine körperliche Auseinandersetzung. Als die Männer die Tasche der 28-Jährigen wegnahmen, eilten zwei Frauen im Alter von 34 und 38 Jahren zur Hilfe. Hierbei entwickelte sich erneut eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Folge die vier Passanten auch geschlagen und mit einer abgebrochenen Flasche bedroht worden sein sollen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten flüchteten die Männer mit der Tasche der 28-Jährigen. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen nach einer kurzen Verfolgung fest. Bei dem 18-Jährigen fanden sie neben dem Diebesgut auch Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Arzneimittel. Der 26-Jährige führte ein Messer griffbereit mit sich, darüber hinaus hatte er ebenfalls Betäubungsmittel dabei. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 26-jährige deutsche Tatverdächtige wird im Laufe des Donnerstags (15.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

