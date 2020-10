Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 36-Jähriger versucht Frau zu erpressen

Stuttgart-Feuerbach /-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (14.10.2020) an der Haltestelle Borsigstraße einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 27 Jahre alte Frau erpresst zu haben. Die 27-Jährige hielt sich im Laufe des Mittwochabends in der Innenstadt auf. Dort kam auf bislang unbekannte Art und Weise ihr Handy abhanden. Als sie gegen 19.40 Uhr den Verlust bemerkte, wählte sie die Nummer ihres Mobiltelefons. Es meldete sich ein Mann, der für die Rückgabe des Telefons zunächst 200 Euro forderte. Im Falle einer Zahlungsverweigerung drohte er ihr, das hochwertige Telefon zu zerstören. Die 27-Jährige, die sich mit dem mutmaßlichen Erpresser auf 100 Euro einigte, ging zum Schein auf die Forderung ein und sprach unmittelbar nach dem Telefonat am Rotebühlplatz Polizeibeamte auf ihre Situation an. Nachdem die Frau in einem weiteren Gespräch mit dem Tatverdächtigen einen Übergabeort vereinbart hatte, nahmen zivile Beamte den 36-Jährigen gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle Borsigstraße vorläufig fest. Das Mobiltelefon hatte er nicht bei sich. Die Ermittlungen zum Verbleib des Handys dauern an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vorerst auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell