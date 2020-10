Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter raubt Tasche von Seniorin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch (14.10.2020) an der Olgastraße die Stofftasche einer 82 Jahre alten Frau geraubt. Die Seniorin war zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr in der Olgastraße unterwegs, als auf Höhe der Hausnummern 91 bis 95 der Unbekannte von hinten an sie herantrat und ihr die grün-weiße Stofftasche, in der sich die Geldbörse mit persönlichen Papieren und rund 25 Euro Bargeld befand, entriss. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er soll etwa 180 Zentimeter groß sein und trug eine schwarze Hose und eine schwarze Kapuzenjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

