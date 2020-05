Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Herbeiführen einer Brandgefahr

Zweibrücken (ots)

Am 27.5.2020, gegen 18.28 Uhr, wurde die Polizei Zweibrücken durch die Feuerwehr über ein Feuer im Waldbereich hinter dem Hofenfels-Gymnasium in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Streife war das Feuer bereits gelöscht. Unbekannte hatten dort mehrere alte Stühle aufgestellt und inmitten ein Feuer entzündet. Zu Sachschäden ist es zum Glück nicht gekommen. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell