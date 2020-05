Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 27.5.2020, zwischen 12.00 und 13.00 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße, auf dem Parkplatz eines Discounters, eine Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter weißer Skoda Octavia wurde vermutlich beim Ausparken auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren. Schadenshöhe ca. 4000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

