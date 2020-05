Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tödlicher Verkehrsunfall

Hinterweidenthal (ots)

Gestern Abend kurz vor 20 Uhr befuhr ein Pkw Twingo, besetzt mit zwei Personen, die B 10 aus Landau kommend in Richtung Pirmasens. Direkt nach der Bahnüberführung in Höhe des Katharinenhofes geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen den Auflieger eines entgegenkommenden Sattelzuges. Hierdurch geriet der Twingo ins Schleudern und stieß anschließend frontal mit einem weiteren entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Twingo kam danach völlig deformiert im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer, ein 40-jähriger Mann aus Pirmasens, sowie dessen Beifahrerin, eine 33-jährige Frau aus dem Landkreis Südwestpfalz, erlitten schwerste Verletzungen und verstarben noch am Unfallort. Reanimationen beider Personen verliefen erfolglos. Die Fahrer der beiden beteiligten Lkw blieben unverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die B 10 war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt. |pidn

