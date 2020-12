Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0862 --Einsätze auf der Autobahn 27--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen, Bundesautobahn 27 Zeit: 28.12.2020, 05:55 Uhr und 06:50 Uhr

Montagmorgen kam es kurz vor der Anschlussstelle Überseestadt zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwei Männer erlitten leichte Verletzungen. Kurze Zeit später brannte auf dem Rastplatz Osterwiesen ein Auto komplett aus.

Kurz vor 6 Uhr befuhr ein 37-Jähriger mit einem Dacia Duster die Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er etwa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Überseestadt mit einem vorausfahrenden VW Kleinbus eines 41 Jahre alten Mannes. Durch den Aufprall drehte sich der Dacia. Ein dahinter fahrender 60-Jähriger konnte mit seinem VW Golf nicht mehr ausweichen und fuhr gegen das Auto. Am Dacia entstand anschließend eine starke Rauchentwicklung, so dass die Feuerwehr den Motorraum löschen musste. Die 37 und 41 Jahre alten Fahrer verletzten sich leicht und wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Der Dacia Duster und der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Während der Unfallaufnahme kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Einsatz für die Feuerwehr und Polizei. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 35 Jahre alter Mann auf der Autobahn 27 in Richtung Hannover, als er Brandgeruch und Funken in seinem Auto feststellte. Er fuhr umgehend auf den nahegelegenen Rastplatz Osterwiesen und verließ seinen VW Passat. Dieser brannte vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kurz darauf in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

