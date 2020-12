Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0859 --Farbschmierereien in Bremen--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, Bremerhavener Straße und Bremen-Mitte, Sandstraße Zeit: 25.12.2020, 16:00 Uhr und 26.12.2020, 03:20 Uhr

In Bremen-Walle beschmierten Unbekannte eine jüdische Gedenktafel mit grüner Farbe. An einem Parteibüro in Bremen-Mitte stellten Objektschützer ein oranges Graffiti fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein 42-Jähriger entdeckte am Freitag gegen 16 Uhr in der Bremerhavener Straße die Farbschmierereien an der jüdischen Gedenktafel. Die Täter hatten diese mit grüner Farbe beschmiert. Am Samstag gegen 03.20 Uhr stellten Objektschutzkräfte der Polizei Bremen an dem FDP-Parteibüro in der Sandstraße den Schriftzug "G - T" in oranger Farbe fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

