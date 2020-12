Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0857 --Fußgängerin schwer verletzt--

BremenBremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Nordstraße Zeit: 23.12.2020, 19:55 Uhr

Am Mittwochabend erfasste ein 37-Jähriger beim Abbiegen mit seinem Auto eine Fußgängerin in Bremen-Walle. Die Frau wurde schwer verletzt.

Der 37 Jahre alte Mann wartete kurz vor 20 Uhr zunächst an der roten Ampel in der Elisabethstraße. Bei Grünlicht bog er mit seinem Ford Fiesta nach links in stadteinwärtige Richtung ab. Zeitgleich überquerte die Fußgängerin ebenfalls bei Grün die Nordstraße in Richtung Heimatstraße. Der Fahrer stieß beim Abbiegevorgang mit der 24-Jährigen zusammen. Diese wurde auf die Straße geschleudert. Ersthelfer und Rettungskräfte versorgten sie an der Unfallstelle. Anschließend brachte ein Rettungswagen sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Der 37-Jährige und seine 29 Jahre alte Beifahrerin blieben unverletzt.

Polizeibeamte sperrten die Nordstraße in stadteinwärtige Richtung für die Unfallaufnahme ab. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Stefanie Freund

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell