POL-HB: Nr.: 0858 --Zeugen nach Überfall auf Seniorin gesucht

Ort: Bremen-Walle, Schifferstraße Zeit: 26.12.2020, 13:00 Uhr

Zwei Unbekannte überfielen am Samstagmittag eine 93-Jährige in ihrem Haus in Bremen-Walle. Die Seniorin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Räuberduo klingelte gegen 13 Uhr an der Tür in der Schifferstraße. Die 93-Jährige ließ die zwei Männer ins Haus. Diese packten die Frau, fesselten und knebelten sie. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld sowie Schmuck und verließen das Haus. Die Seniorin konnte ihren Hausnotruf betätigen. Eine Mitarbeiterin des alarmierten Pflegedienstes fand die Frau und befreite sie. Rettungskräfte übernahmen die Versorgung vor Ort und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen negativ. Die Räuber waren etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und schlank. Sie hatten eine helle Hautfarbe und sprachen Deutsch. Als sie bei der 93-Jährigen klingelten, hatten sie vermutlich ein Paket in der Hand.

Die Kriminalpolizei hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat Samstag gegen 13 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Schifferstraße oder der näheren Umgebung gesehen? Hinweise nimmt jederzeit der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

