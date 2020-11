Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Täterfestnahme nach mehreren Raubdelikten (30.10.2020)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 03.11.2020

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kriminalpolizei am vergangenen Freitag einen 27-Jährigen festgenommen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, am 18. September in Rottweil einen 32-jährigen Mann mit einem Messer am Kopf verletzt zu haben, um dessen Mobiltelefon zu rauben. Eine weitere Tat ereignete sich am 27. Oktober. Der Beschuldigte soll einen 16-Jährigen angegriffen haben, um im Besitz des zuvor entwendeten Mobiltelefons zu bleiben.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Rottweil wurde der 27-Jährige am 30. Oktober an seiner Wohnanschrift verhaftet. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Staatsanwaltschaft Rottweil, Erster Staatsanwalt Herr Grundke, Tel. 0741/243-2883

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeikommissarin Sandra Kratzer, 07531/995-1016

