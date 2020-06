Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Illegal Müll entsorgt

Landkreis Verden (ots)

Langwedel. Ein unbekannter Täter hat in der Feldmark nahe des Schleusenkanals am Fahrbahnrand der Straße Försten auf einer etwa 4 x 4 m großen Fläche Bauschutt entsorgt. Überwiegend handelt es sich um Natursteine, die dort illegal abgelagert wurden. Der Unrat wurde am Freitag entdeckt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in den letzten Tagen nimmt die Polizei Langwedel unter Telefon 04232/7617 entgegen.

