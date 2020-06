Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auffahrunfall auf der A1 - Vollsperrung wegen Bergungsarbeiten dauern an

Landkreis Verden (ots)

Oyten. Auf der A1 kam es am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Münster unterwegs, als er kurz vor Oyten ein Stauende übersah. Mit großer Wucht prallte er auf einen vor ihm stehenden Sattelzug. Durch die Wucht der Kollision wurde der Kleintransporter so stark deformiert, dass der Fahrer zunächst im Fahrzeugwrack eingeklemmt war. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die den Mann letztlich schwer verletzt bergen konnte. Der Sattelzug-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Kleintransporter entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme der Autobahnpolizei Langwedel musste die A1 voll gesperrt werden, es entwickelte sich ein kilometerlanger Rückstau. Die Sperrung dauert derzeit an.

