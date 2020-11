Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 311

Landkreis Tuttlingen) Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall (02.11.2020)

B 311 / TuttlingenB 311 / Tuttlingen (ots)

Drei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 19.45 Uhr an der Einmündung zwischen Möhringen und Tuttlingen ereignet hat. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Bischofszeller Straße in Richtung B 311. An der Einmündung bog er nach links auf die Bundesstraße ab, um weiter in Richtung Tuttlingen zu fahren. Dort übersah er den von links kommenden Mazda einer 50-Jährigen. Bei der Kollision wurden der Unfallverursacher, die Mazda-Fahrerin sowie ihr 43-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Mit dem Rettungswagen wurden alle in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell