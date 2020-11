Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Landkreis Tuttlingen) Milchlaster kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich (02.11.2020)

Immendingen-HattingenImmendingen-Hattingen (ots)

Von der Fahrbahn abgekommen ist am Montag gegen 21.45 Uhr der Fahrer eines Milchtransporters, als er auf der verschmutzten Fahrbahn ins Rutschen kam. Der 28-Jährige fuhr von Witthoh zum Riedhof. Nur wenige Meter vor dem Hof rutschte der LKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der unter Schock stehende Fahrer konnte sich selbstständig befreien, wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwilligen Feuerwehren Immendingen und Hattingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Der Lkw wurde am heutigen Dienstag bei Tageslicht geborgen. Bislang liegen der Polizei keine Angaben zur Schadenshöhe vor.

