POL-E: Essen: Junge Männer überfallen Jugendlichen am Giradethaus- Polizei sucht nach Zeugen

45131 E.- Rüttenscheid: In der vergangenen Nacht (Donnerstag, 15. Oktober gegen 1 Uhr) wartete ein 16-jähriger Essener an der Bushaltestelle Giradethaus an der Rüttenscheider Straße, als zwei junge Männer ihn angriffen und beraubten. Die beiden etwa 20-25 Jahre alten und zirka 180 cm großen Räuber ergriffen den Jugendlichen, bedrohten, schlugen und verletzten ihn leicht mit einem Messer. Sie durchsuchten seine Kleidung und flüchteten mit seiner Geldbörse über die Gregorstraße in Richtung Gruga. Parallel zur Gregorstraße verläuft auch die Radtrasse in Richtung des Mülheimer Rhein- Ruhr- Zentrum. Mögliche Zeugenbeobachtungen erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0021-829-0. /Peke

