Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Weihnachtsmänner besprühten S-Bahn: "MERRY CHRISTMAS"

München - Herrsching (ots)

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages (25. Dezember) besprühten, zwei als Weihnachtsmänner verkleidete Personen zwischen Herrsching und Steinebach eine S-Bahn innen und außen. Sachschaden rund 1000 Euro.

Zwischen Herrsching und Steinebach sprühten zwei Personen gegen 19:30 Uhr sowohl innen als auch außen in bzw. auf eine S8. Ein Zeuge meldete die Sachbeschädigung der Polizei und gab telefonisch an, dass zwei als Weihnachtsmänner verkleidete Personen in einer S-Bahn mit Farbdosen gesprüht hätten. Beide Personen seien dann in Steinebach aus der S-Bahn ausgestiegen.

Am Hauptbahnhof München fertigte die ermittelnde Bundespolizei Lichtbilder, u.a. des Peaces "MERRY CHRISTMAS". Es wurden aber auch mehrere Tags gesprüht. Von den Besprühungen waren drei Fenster und zwei Türen betroffen, die auf rund 9 m² von innen besprüht wurden. Außen am Wagen konnten Besprühungen von ca. 11 m² festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Aufgrund der Verkleidung der Täter könnten diese durchaus von weiteren Fahrgästen wahrgenommen worden sein. Wer zur fraglichen Zeit zwischen 19 und 20 Uhr in Herrsching oder Steinebach zwei "Weihnachtsmänner" gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 089/5155500 an die Bundespolizeiinspektion München wenden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Wolfgang Hauner

Bundespolizeiinspektion München

Arnulfstraße 1 a - 80335 München

Telefon: 089 515 550 215

E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die

polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der

Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit

über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Der

räumliche Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München

mit dem Bundespolizeirevier München Ost und Diensträumen in Pasing

und Freising umfasst neben der Landeshauptstadt und dem Landkreis

München die benachbarten Landkreise Dachau, Ebersberg,

Fürstenfeldbruck, Starnberg, Erding und Freising. Sie finden uns im

Münchner Hauptbahnhof unmittelbar neben Gleis 26.

Telefonisch sind wir rund um die Uhr unter 089 / 515550 - 111 zu

erreichen.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell