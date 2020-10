Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Fußgänger tritt auf Straße und wird von Fahrradfahrer erfasst

Essen (ots)

45141 E-Nordviertel: Am Montag, 12. Oktober kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Der 56-jährige Radfahrer befuhr hierbei die Straße Am Freistein in Richtung Herzogstraße, als in Höhe der Hausnummer 40 ein Fußgänger auf die Straße trat und es zum Zusammenstoß kam. Der 56-Jährige stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Fußgänger erkundigte sich kurz nach dem Wohlbefinden des Fahrradfahrers und entfernte sich dann vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Verkehrskommissariat 1 (VK1) sucht in diesem Zusammenhang nach dem Fußgänger und möglichen weiteren Zeuge. Eine Beschreibung des Unbekannten war nicht möglich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell