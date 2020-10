Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 9-jähriges Mädchen angefahren - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45478 MH-Speldorf: Bereits am 02.10.2020 ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Saarner Straße Ecke Friedhofstraße, bei der ein 9-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst wurde. Das Mädchen überquerte gegen 16:10 Uhr die Saarner Straße an einer "grün" zeigenden Ampel. Ein ihr aus Norden entgegenkommendes Auto bog von der Friedhofstraße nach links auf die Saarner Straße ab und erfasste das Mädchen. Die 9-Jährige wurde von dem Auto an der Hüfte getroffen und fiel dann noch mit ihrem Oberkörper auf die Motorhaube. Statt sich um die Verletzte zu kümmern, habe ihr die Fahrzeugführerin noch einen "Vogel" gezeigt. Anschließend flüchtete die unbekannte Frau in Richtung Saarn. Das Mädchen wurde noch vor Ort von Rettungskräften behandelt und verbrachte eine Nacht im Krankenhaus. Die 9-Jährige kann keine weiteren Angaben zu dem flüchtigen Pkw oder der Fahrerin machen, weshalb die Polizei nun auf Zeugenhinweise hofft. Wenn Sie entsprechende Feststellungen im Bereich der Saarner Straße Ecke Friedhofstraße gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell