Polizei Essen

POL-E: Essen: 81-jähriger Essener nach Verkehrsunfall verstorben - Siebter Verkehrstoter auf Essener Stadtgebiet

Essen (ots)

45219 E.-Kettwig: Ein zur Unfallzeit 80-jähriger Essener verlor am Donnerstag, 10. September gegen 16:20 Uhr auf einer abschüssigen, kurvigen Straße in Essen Kettwig (Sommersberg) die Kontrolle über seinem elektrischen Krankenfahrstuhl. Aufgrund des Gefälles schaffte es der Essener nicht mehr, in eine scharfe Linkskurve einzubiegen und steuerte direkt auf eine Hecke zu. Er ließ er sich vermutlich daraufhin auf den Asphalt fallen, sodass der führerlose Krankenfahrstuhl durch die Hecke mindestens vier Meter in die Tiefe auf das Gartengrundstück einer Anwohnerin (23) fiel. Diese vernahm den lauten Knall, eilte zur Straße und leistete dem schwerverletzten Mann Erste Hilfe. Der Essener wurde seit dem Unfall im Krankenhaus behandelt. Er verstarb jedoch am 20. September an den Folgen des Verkehrsunfalls. Es handelt sich hierbei um den siebten Verkehrsunfalltoten in Essen. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell